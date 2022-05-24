Звіт про воєнні дії станом на 24.05 Вічна пам'ять жертвам російської агресії..

На Харківському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та покращенні свого тактичного положення. Зокрема, ворог проводить штурмові дії з метою закріплення на західній та північній околицях населеного пункту Тернова.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога готуються до відновлення наступу. Агресор, для підтримки наступальних дій, розгорнув у південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області.

На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Сєверодонецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, веде штурмові дії в напрямках Тошківка та Устинівка.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль.

Авіаційні підрозділи Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили шість БпЛА, ворожу крилату ракету та тридцять бойових броньованих машин.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Російський військовий корабель, іди н….!

«Слава нації — смерть ворогам!»