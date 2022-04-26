Звіт про воєнні дії станом на 26.04 (Aktualna informacja z frontu). Вічна пам'ять жертвам російської агресії.

Ворог намагається здійснювати систематичні обстріли позицій наших військ із застосуванням ствольної та реактивної артилерії, завдає ракетних і ракетно-бомбових ударів по військових і цивільних об’єктах на території України. З метою зриву поставок озброєння та військової техніки, наданої в рамках військової допомоги Україні, активізував удари по об’єктах залізничної інфраструктури.

Ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь” у Маріуполі.

На Південнобузькому напрямку противник, по всій лінії зіткнення, здійснював поодинокі обстріли наших підрозділів. Фіксується розвідувальна активність у районі адміністративного кордону Миколаївської області.

У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими). Точна кількість загиблих уточнюється.

Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Rozpoczęła się sześćdziesiąta druga era heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.

Wróg nadal prowadzi zbrojną agresję na Ukrainę na pełną skalę.

Wróg posuwa się we Wschodniej Strefie Operacyjnej, by pokonać siły alianckie, ustanowić pełną kontrolę nad obwodami donieckim i ługańskim oraz zabezpieczyć korytarz lądowy między tymi terytoriami a okupowanym Krymem.

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

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