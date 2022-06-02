Звіт про воєнні дії станом на 26.05 (Aktualna informacja z frontu). Вічна пам'ять жертвам російської агресії

З території російської федерації ворог обстріляв з мінометів населені пункти Середина-Буда, Прогрес Сумської області та Леонівка Чернігівської області.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Лиманському напрямку ворог вів бойові дії у напрямку населеного пункту Райгородок, зазнав втрат та відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії. За підтримки вогню мінометів проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, успіху не має.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха, має частковий успіх, бої тривають. Вів штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, у результаті завданого вогневого нашими підрозділами ураження відійшов.

Російські окупанти, щоб виправдати руйнування ними цивільних об’єктів, продовжують інформаційні вкиди про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та дитячих садках.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито тринадцять атак ворога, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПлА типу “Орлан-10”.

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Rozpoczęła się dziewięćdziesiąta dziewiąta era heroicznej konfrontacji narodu ukraińskiego z rosyjską inwazją wojskową. Agresor kontynuuje naloty rakietowe i powietrzne na infrastrukturę wojskową i cywilną Ukrainy.

Російський військовий корабель, іди н….!

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

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