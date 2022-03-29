Звіт про воєнні дії станом на 28.03. Aktualna informacja z frontu

Основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій.
Відзначається перегрупування з метою нарощування наступальних спроможностей для виконання завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. При цьому противником продовжується нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.
Також, триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів збройних сил російської федерації для ведення бойових дій на території України.
Противник продовжує блокувати місто Чернігів, наносить вогневе ураження по об’єктах цивільної інфраструктури. Здійснює оборону раніше захоплених рубежі та проводить інженерне обладнання позицій. За наявними даними, ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через р. Снов.
Крім того, російськими окупантами знищені мости в районах населених пунктів Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий Дирчин та Великий Дирчин.
В районі міста Ізюм противник діє силами окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової і 1-ї танкової армій та балтійського флоту. Здійснює перегрупування, поповнення боєприпасів з метою подальшого поновлення наступу на Слов’янськ.
На Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виходів до районів населених пунктів Вугледар, Солодке, а також захопленні міста Маріуполь.
В районі населеного пункту Мар’їнка противник провів штурмові дії. Успіху не мав, зазнав втрат. У Маріуполі - продовжував просування до центру міста та вогневе ураження позицій наших військ.
Разом переможемо! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!
Trwa trzydziesty trzeci dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.
Głównym celem wroga jest utrzymanie okupowanych granic i przygotowanie do wznowienia działań ofensywnych.
Odnotowuje się przegrupowanie w celu zwiększenia zdolności ofensywnych, aby sprostać zadaniu dotarcia do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego. Jednocześnie nieprzyjaciel kontynuuje ataki rakietowe i bombowe na infrastrukturę wojskową i cywilną.
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
[email protected]
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