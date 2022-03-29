Звіт про воєнні дії станом на 28.03. Aktualna informacja z frontu

Основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій.

Відзначається перегрупування з метою нарощування наступальних спроможностей для виконання завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. При цьому противником продовжується нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Також, триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів збройних сил російської федерації для ведення бойових дій на території України.

Противник продовжує блокувати місто Чернігів, наносить вогневе ураження по об’єктах цивільної інфраструктури. Здійснює оборону раніше захоплених рубежі та проводить інженерне обладнання позицій. За наявними даними, ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через р. Снов.

Крім того, російськими окупантами знищені мости в районах населених пунктів Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий Дирчин та Великий Дирчин.

В районі міста Ізюм противник діє силами окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової і 1-ї танкової армій та балтійського флоту. Здійснює перегрупування, поповнення боєприпасів з метою подальшого поновлення наступу на Слов’янськ.