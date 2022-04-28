Звіт про воєнні дії станом на 28.04 (Aktualna informacja z frontu). Вічна пам'ять жертвам російської агресії.

Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на усіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати ударів та вогневого ураження артилерією по місту Харкову.

Основні зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямку. Силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.

З метою посилення угруповання, що наступає, до міста Ізюм окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки.

На Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ Сил оборони.

Для виконання зазначеної мети, на Лиманському напрямку, ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. Загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець.

На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Rozpoczęła się sześćdziesiąta czwarta era heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.

Trwa agresja zbrojna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na pełną skalę.

Wróg kontynuuje działania ofensywne we Wschodniej Strefie Operacyjnej w celu uzyskania pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego oraz utrzymania korytarza lądowego z czasowo okupowanym Krymem.

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

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