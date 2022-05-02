Звіт про воєнні дії станом на 28.04. Вічна пам'ять жертвам російської агресії

На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою недопущення перегрупування наших військ, ворог здійснює обстріли позицій із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення.

Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, в районі заводу “Азовсталь”.

За попередню добу Українськими захисниками було уражено п’ятнадцять повітряних цілей: один літак, п’ять крилатих ракет та дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях завдають контрударів. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено шість танків, одну артилерійську систему, дванадцять одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Rozpoczęła się sześćdziesiąta piąta era heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.

Rosja nie przestaje prowadzić zbrojnej agresji na Ukrainę na pełną skalę.

Wróg kontynuuje działania ofensywne we Wschodniej Strefie Operacyjnej w celu uzyskania pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego oraz utrzymania korytarza lądowego z czasowo okupowanym Krymem.

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

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