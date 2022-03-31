Звіт про воєнні дії станом на 31.03 (Aktualna informacja z frontu). Вічна пам'ять жертвам російської агресії

Ворог вживає заходів щодо перегрупування та формування угруповань збройних сил російської федерації з метою ведення наступу у Східній операційній зоні. Зафіксовано перекидання частини військ та техніки ворога з території республіки білорусь на територію російської федерації залізничним транспортом.

Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичній інфраструктурі нашої Держави. Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил російської федерації для ведення бойових дій. Водночас, окремі військові частини ворога вже вичерпали можливості з формування резервів.

На Поліському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на виведенні підрозділів з території України, відновленні їх боєздатності та, імовірно, перекиданні на інші напрямки. Зокрема, ворог здійснює переміщення підрозділів 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ з Поліського операційного району.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.

Ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районах населених пунктів Новозлатопіль та Любимівка.

На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності. Продовжує проведення заходів інженерного забезпечення. Вогнем артилерії намагається блокувати дії підрозділів Збройних Сил України.

Разом переможемо! Слава Україні!

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Rozpoczął się trzydziesty szósty dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej. Główne wysiłki nieprzyjaciela skupiają się na utrzymaniu okupowanych granic, przygotowaniu do wznowienia działań ofensywnych na określonych obszarach oraz ustanowieniu pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego.

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

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