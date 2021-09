Klub Pomarańcza Katowice "One Night in Havana"

W ostatnią sobotę - 4 września - w klubie Pomarańcza znajdującym się w centrum Katowic odbyła się impreza pod hasłem "One Night In Havana". Była to niewątpliwie gratka dla fanów muzyki latino - imprezę uświetniły animacje oraz tańce. Nic więc dziwnego, że chętnych do zabawy do białego rana nie brakowało.

Zobaczcie zdjęcia ze wspomnianej imprezy: