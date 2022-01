Związki Zawodowe Polskiej Grupy Górniczej blokują tory kopalni. Przez dwa dni węgiel nie wyjedzie do elektrowni m.in z kopalń w Rybniku

Związki Zawodowe PGG blokują tory kopalni

Dokładnie o godzinie 7:00 we wtorek, 4 stycznia rozpoczęła się druga część górniczego protestu związków zawodowych Polskiej Grupy Górniczej. Taką decyzję podjął sztab protestacyjno-strajkowy połączonych central związkowych - Solidarności, ZZG w Polsce, ZZ Kadra, ZZ Pracowników Dołowych i Sierpnia 80. Związkowcy zablokowali tory prowadzące z kopalń.

Akcja prowadzona jest we wszystkich kopalniach nalężących do PGG. Blokada torów odbywa się chociażby w rybnickiej kopalni KWK Jankowice, gdzie od rana tego, aby z zakładu nie wyjechały pociągi z węglem do elektrowni pilnuje grupa kilkunastu związkowców.

- Blokujemy wyjazd pociągów z węglem do elektrowni - mówi Arkadiusz Marek, przewodniczący "Solidarności" w KWK Jankowice, dodając, że czuwać nad tym będą zmieniający się członkowie związków zawodowych.

Ci do akcji są dobrze przygotowani. - Przygotowujemy drugie stanowisko. Będzie jeszcze namiot - informowali nas kilkanaście minut po rozpoczęciu protestu związkowcy.