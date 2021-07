Związkowa ustawa powołująca Fundusz Transformacji Śląska już u premiera. W praktyce oznacza rewolucję, m.in. z likwidacją SRK Marcin Zasada

Przygotowana przez związki zawodowe ustawa powołująca Fundusz Transformacji Śląska jest już na biurku premiera Mateusza Morawieckiego. Napisanie i przyjęcie jej to jedno z uzgodnień umowy społecznej likwidującej górnictwo do 2049 roku. Droga do tego będzie jednak znacznie dłuższa, niż wyobrażają to sobie związkowcy.