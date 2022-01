Związkowcy JSW wywalczą podwyżki dla górników? Pensje mają wzrosnąć o 8 procent

Związki Zawodowe JSW wywalczą podwyżki dla górników?

Rozmowy związkowców z szefostwem spółki to pokłosie wystosowanego jeszcze w 2021 roku - w ostatnich dniach grudnia - pisma do prezesa JSW, w którym poprosili o wyznaczenie terminu negocjacji.

To stawka, która nie do końca zadowala związkowców, ale jest jednocześnie akceptowalna, gdyż rekompensuje wysokość inflacji, a co za tym idzie pozwoli kupić w sklepach tyle produktów, co za pensje w 2021 roku.