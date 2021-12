Związkowcy nie doszli do porozumienia z zarządem PGG. Nie będzie podwyżek i rekompensat dla górników? Konsekwencje mają być bolesne dla PGG Tomasz Breguła

We wtorek 21 grudnia o godz. 10:00 związkowcy Sierpnia'80 wznowili negocjacje z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Po blisko dwóch godzinach poinformowano, że zakończyły się one fiaskiem. Jeszcze dziś zapadnie decyzja co do dalszych protestów oraz tego, w jakiej formie będą kontynuowane. Związkowcy zapowiadają, że podjęte przez nich kroki, na pewno będą bolesne dla całej PGG.