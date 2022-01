Związkowcy w Katowicach wznowili rozmowy ws. podwyżek i rekompensat dla górników PGG. Jest szansa na porozumienie

Związkowcy liczą na porozumienie

Wczoraj w Ministerstwie Aktywów Państwowych w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych oraz rządu, z wiceministrem Piotrem Pyzikiem na czele. Chociaż mało kto oczekiwał, że negocjacje doprowadzą do rozstrzygnięcia sporu, który ciągnie się już od wielu tygodni, to przyniosły one nieoczekiwane rezultaty.

Kolejna tura negocjacji rozpoczęła się w piątek rano.