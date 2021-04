Związkowcy z Tauronu protestują w samochodach i domagają się rozmów z premierem. Nie zgadzają się na podział grupy

Związkowcy sprzeciwiają się planom podziału Grupy Tauron. Pod koniec kwietnia odbędą się rozmowy z zarządem

Związkowcy sprzeciwiają się planom podziału Grupy Tauron. Uważają, że będzie to początek likwidacji, co pociągnie za sobą zwolnienia. - Po co komu następny konflikt? Czy rzeczywiście dialog musi być wymuszony strajkiem? - pyta Dominik Kolorz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Pod koniec kwietnia ma odbyć się spotkanie z zarządem.