Zwrot podatku dla emerytów za 2022 rok. Ile pieniędzy otrzymasz? Mamy konkretne wyliczenia Ministerstwa Finansów. Sprawdź OPRAC.: TCH

Jak co roku, część podatników będzie musiała dopłacić podatek, a część otrzyma jego zwrot. Widocznym efektem ostatniej reformy będzie mniejsza liczba osób zobowiązana w 2023 roku do zwrotu podatku podczas rozliczenia. Jak wygląda sytuacja w przypadku emerytów? Co do zasady mogą oni liczyć na zwrot, zależny od wysokości świadczenia. Występują jednak pewne odstępstwa od tej reguły. Czy twoja emerytura uprawnia cię do otrzymania zwrotu i na jaką kwotę możesz liczyć? Sprawdź.