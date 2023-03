Zwrot podatku za PIT 2022. Tyle pieniędzy zwróci Ci fiskus. Konkretne wyliczenia Ministerstwa Finansów. Skorzysta prawie każdy 08.03.2023 OPRAC.: Bartłomiej Romanek

Zwrot podatku na 2022/2023. Skorzysta prawie każdy! Nawet 7 miliardów zwrotu podatków mogą otrzymać w tym roku polscy podatnicy. Rząd 1 lipca 2022 roku dokonał zmian w przepisach podatkowych, uwzględniając głosy podatników, przedsiębiorców i uwagi ekspertów w trakcie konsultacji. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, da znakomitej większości podatników rozliczenie będzie korzystne w stosunku do zasad z 2021 r. (szacuje się, że będzie to 20 mln podatników). Dodatkowa grupę (5 mln) stanowią Ci wszyscy, którzy nie zyskali, ale też i nie stracili na rozliczeniu i są neutralni w stosunku do 2021 r. Niektórzy mogą to odczuć już w najbliższych dniach, za sprawą zwrotu podatku za 2022 rok. Kto go otrzyma i ile to będzie? SPRAWDŹCIE W NASZEJ GALERII!