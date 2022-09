Zwycięzcy konkursu „Pokaż swoje Volvo” spędzili weekend w towarzystwie Volvo C40 i XC90

Z okazji 3 urodzin częstochowskiego salonu Volvo Car Częstochowa dealer zdecydował się zorganizować rocznicowy konkurs „Pokaż swoje Volvo”. Uczestnicy zabawy mieli za zadanie wysłać zdjęcie, na którym prezentowali swoje Volvo, a jury konkursowe dokonało wyboru najlepszych prac spośród wszystkich nadesłanych materiałów. Dla zwycięzców konkursu przygotowano dwa samochody Volvo na weekend- modele C40 i XC90, a także luksusową kolację dla całej rodziny w hotelu Mercury Częstochowa Centrum zlokalizowanym vis-a-vis sanktuarium na Jasnej Górze.

Samochody Volvo Car Częstochowa

Zwycięzcami konkursu „Pokaż swoje Volvo” wyłonionymi po obradach jury zostali Agnieszka Popow i Łukasz Knysak. Dla pani Agnieszki przygotowano hybrydowego SUV-a XC90, a pan Łukasz miał okazję przetestować elektryczny model C40.

- Uczestnicy konkursu przez weekend jeździli samochodami Volvo C40 i Volvo XC90. Volvo C40 jest samochodem w pełni elektrycznym, a Volvo XC90 w wersji Ultimated Dark to hybryda typu plug-in z silnikiem T8 – opowiadał Michał Florczyk, kierownik salonu Volvo Car Częstochowa.

W pełni elektryczne Volvo C40 to samochód, który dzięki swojej zwinności i przyśpieszeniu znakomicie nadaje się do jazdy po mieście, ale jeśli zajdzie konieczność sprawdzi się również w dłuższych trasach. Auto generuje moc 408 koni mechanicznych, a od 0 do 100 km/h rozpędza się w czasie krótszym niż 5 sekund. Zasięg elektrycznego Volvo w trasie wynosi ok. 400 km, a na stacjach szybkiego ładowania możemy go naładować w czasie zbliżonym do 40 minut. Co bardzo ważne zasięg można zwiększyć odpowiednim stylem jazdy wykorzystującym narzędzia odzyskujące energie w trakcie podróży. Volvo C40 jest ekologiczne i dynamiczne, a przede wszystkim bezpieczne, co zresztą od dekad jest domeną marki Volvo.

Hybrydowe Volvo XC90 w wersji Ultimated Dark jest ekskluzywnym SUV-em charakteryzującym się znakomitą dynamiką, a przede wszystkim wysokim poziomem komfortu pasażerów i kierowcy. Hybrydowy silnik T8 w systemie plug-in generuje moc 455 koni mechanicznych, a przy pomocy wyłącznie silnika elektrycznego umożliwia pokonanie 70 kilometrów, co jest sporym ułatwieniem zwłaszcza w miastach ograniczających wjazd dla aut spalinowych. Zaoferowany na weekend model XC90 to także doskonałe auto rodzinne, które może na pokładzie zmieścić 7 osób.

Elektryzujący weekend z Volvo

Weekendowe Volvo XC90 pani Agnieszka wraz z rodziną testowała na trasie prowadzącej z Częstochowy do Łodzi. Hybrydowe Volvo było zachwalane przede wszystkim z uwagi na wszechobecny komfort oraz ciszę w trakcie jazdy, dzięki którym trasa upłynęła niespodziewanie szybko. W pierwszym kontakcie spore zaskoczenie u pani Agnieszki wywołała praca silnika elektrycznego, który przejmował pracę systemów multimedialnych w trakcie postoju, a także wspomagał ruszanie pojazdu.

Pan Łukasz swoje Volvo C40 zdecydował się sprawdzić w ruchu mieszanym wybierając się w rodzinną podróż do Katowic. Elektryczne Volvo znakomicie sprawdziło się zarówno w strukturze miejskiej, jak i w trakcie podróży z większą prędkością po autostradzie. Kierujący wraz z rodziną zwrócili przede wszystkim uwagę na wszechobecną ciszę, która charakteryzuje jazdę samochodami o napędzie elektrycznym. Pozytywne wrażenie wywołał również zasięg, jakim samochód dysponuje po naładowaniu baterii.

Zwycięzcy konkursu „Pokaż swoje Volvo” mieli już wcześniej okazję sprawdzić działanie aut hybrydowych i elektrycznych, ale testowali je wyłącznie na krótkich trasach. W trakcie rozmowy przed uroczystą kolacją w hotelu Mercury Częstochowa Centrum wieńczącą weekend z Volvo oboje przyznali, że po weekendzie z nowatorskimi modelami Volvo mogliby podjąć tylko jedną decyzję w kwestii zakupu ekologicznych modeli.

- Gdybym dzisiaj miał kupić mały, miejski samochód służący do jeżdżenia tylko i wyłącznie po mieście i w niedalekie trasy to w 100 proc. zdecydowałbym się na auto elektryczne – mówił Łukasz Knysak, jeden ze zwycięzców konkursu.

