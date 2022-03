Zwyciężmy. A od Was, Polaków, doznajemy tyle dobroci! Dyrygentka z Ukrainy z rodziną znalazła schronienie w Operze Śląskiej

Katerina Drobit była w Polsce już kilka razy. Przyjeżdżała tu ze swoim zespołem – jest dyrygentką chóru w Chmielnickiej Filharmonii. Jej mąż, śpiewak operowy, wspaniały baryton, otrzymał nagrodę Opery Śląskiej na Festiwalu i Konkursie Pieśni im. Salomei Kruszelnickiej we Lwowie i został zaproszony do współpracy. Melomani Opery Śląskiej w Bytomiu znają go choćby z opery „Nabucco” Giuseppe Verdiego, w której kreował tytułową rolę. Teraz Stepan nie występuje – dni spędza na pomocy rodakom, kobietom i dzieciom, w wydostaniu się z ogarniętego wojną kraju, wożąc ich na granicę. Jego żona, razem ze swoją mamą oraz siedmioletnim synkiem Mateuszem i małą Krystynką już tę granicę przekroczyli. Od kilku dni zamienili swój dom w miejscowości Chmielnicki w zachodniej części Ukrainy, na dom w Operze Śląskiej. Mieszkają w pokoju, gdzie zwykle zatrzymują się artyści występujący na deskach bytomskiego teatru.