Zwyrodnialec postrzelił małego kotka w Ustroniu Nierodzimiu. Właścicielka apeluje do mieszkańców

Nieznany sprawca postrzelił we wtorek 11 maja kota, należącego do wielodzietnej rodziny z Ustronia. Zwierzę żyje, ale odłamek śrutu na stałe utkwił w mięśniu blisko kręgosłupa. Sprawa została zgłoszona na policję. Rodzina wzywa do sąsiedzkiej czujności i ostrzega przed przestępcą właścicieli zwierząt w okolicy.

Zwyrodnialec postrzelił małego kotka W Ustroniu Nierodzimiu, w okolicach ulic: Wąskiej, Szerokiej i Harbutowickiej między godz. 10.00 a 13.00 doszło do przestępstwa. Sprawca postrzelił kota o imieniu Fifi, należącego do wielodzietnej rodziny z Ustronia. Części śrutu utknęły w mięśniu blisko kręgosłupa, ale nie uszkodziły rdzenia. Ze względu na położenie odłamków, jest to nieoperacyjne. Sprawa została zgłoszona na policję. Celowe zadawanie bólu zwierzętom to przestępstwo znęcania się nad zwierzętami i zgodnie z art. 35 ust. 1a Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt podlega karze pozbawienia wolności. Obecnie kot jest pod opieką weterynarzy i czuje się dobrze. Zobacz zdjęcia

Kot Fifi trafił do nowych właścicieli kilka miesięcy temu. Rodzina przygarnęła i zaopiekowała się zwierzęciem, które po nieznanym wypadku miało złamany ogonem. Pomocy kotu udzieliło Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt As w Ustroniu i jego założycielka Alicja Cieślar. Obecnie roczny Fifi jest wykastrowany. Ze względu na wypadek, któremu uległ jako kociak, do tej pory jest lękliwy i czujny, szybko się płoszy, nie atakuje i nie niszczy cudzej własności. Oddala się od domu na niewielkie odległości i pozostaje w zasięgu wzroku właścicieli. Nocuje w zabezpieczonej szklarni.