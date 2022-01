Zwyrodnialec w Rybniku ukręcił głowę kotu i wyrzucił do kosza. Zabił ze szczególnym okrucieństwem

Zwyrodnialec w Rybniku: ukręcił głowę kotu i wyrzucił do kosza. Zatrzymała go policja

Zabicie kota ze szczególnym okrucieństwem - taki zarzut w piątek, 21 stycznia w prokuraturze w Rybniku 55-letni mieszkaniec osiedla Boguszowice . Ta historia szokuje. Mężczyzna zabił kota bez powodu, nie pamięta całego zdarzenia, bo był kompletnie pijany. Prokurator zarządził sekcję zwłok kotka, by poznać przyczyny jego śmierci.

Makabra rozegrała się w środę, około godziny 18.20, gdy jeden z członków rodziny powiadomił mundurowych z miejscowego komisariatu, że mężczyzna zabił kota w jednym z mieszkań przy ulicy Śniadeckiego.

- Na miejsce natychmiast skierowani zostali mundurowi z ogniwa patrolowo - interwencyjnego. Stróże prawa potwierdzili zgłoszenie i ustalili, że kompletnie pijany mężczyzna zabił kota trzymając go za głowę i szyję, szarpiąc go. Następnie wyrzucił zwierzę do kosza. Policjanci natychmiast zatrzymali 55-latka - wyjaśnia aspirant Bogusława Karkoszka, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.