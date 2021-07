Życie jest pielgrzymowaniem - mówi ks. Antoni Długosz, biskup pomocniczy senior archidiecezji częstochowskiej

-Pandemia jest w odwrocie, ale nadal jest w nas wiele smutku, poczucia krzywdy, rozpaczy. Jaką ksiądz, zadeklarowany optymista, miałby receptę na aktualną rzeczywistość?

-Życie nie jest sielanką! Nie usuniemy z niego, (choćbyśmy nie wiem jakim kapitałem dysponowali), cierpienia i przede wszystkim doświadczenia śmierci. Mówię jednak, (powtarzałem to także sobie, szczególnie, wtedy kiedy, kilka lat temu przeszedłem chorobę nowotworową), że dla człowieka wierzącego nie ma sytuacji przegranej; nawet wtedy, gdy medycyna jest bezradna wobec naszego schorzenia. Jeśli jestem człowiekiem wierzącym muszę pamiętać, że dla mnie nadzieją jest Pan Jezus. On jest zmartwychwstaniem i życiem. Choćby nie wiem, co się działo. Zawsze jest przy nas i obiecuje spotkanie ze sobą po śmierci. Oczywiście jest lęk przed śmiercią, przed cierpieniem, to jest coś normalnego. Pan Bóg daje nam piąte przykazanie, które mówi: -"Nie zabijaj". Mamy troszczyć się o swoje zdrowie. Jeżeli jednak zrobiliśmy wszystko, by je podtrzymać, a z organizmem dzieje się coś złego, musimy pamiętać, że nasze życie jest pielgrzymowaniem. Idziemy nie w stronę końca, ale jak śpiewał Krzysztof Krawczyk, dochodzimy do horyzontu, gdzie spotkamy się z Panem Jezusem...