Życie kulturalne w czasach PRL-u. Polskie kino, teatr i koncerty na archiwalnych fotografiach. Tak to wyglądało kilkadziesiąt lat temu! Monika Jaracz

Życie kulturalne w czasach PRL-u było podporządkowane ideologii komunistycznej, co wiązało się z cenzurowaniem wszelkich treści filmowych, teatralnych, muzycznych oraz literackich. Wiele dzieł wykorzystywano w celach propagandowych, co nie podobało się ich twórcom, którzy w końcu zaczęli buntować się przeciwko panującym wówczas praktykom. Rozmaite dziedziny kultury stały się wskutek tego przestrzenią, w której artyści prowadzili swego rodzaju walkę z narzuconą społeczeństwu ideologią. Niejednoznaczne teksty utworów literackich, piosenek, sztuk teatralnych czy nawet występów kabaretowych stały się sposobem na komentowanie rzeczywistości przez ich autorów oraz wykonawców. W związku z tym, wydarzenia kulturalne były już nie tylko okazją do rozrywki i oderwania się od szarej PRL-owskiej codzienności, ale także oazą w świecie propagandy. W załączonej galerii zamieszczamy archiwalne fotografie, przedstawiające między innymi polskie teatry, kina i koncerty, a wraz z nimi ówczesnych artystów oraz publiczność. Zobacz, jak to było kilkadziesiąt lat temu!