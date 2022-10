Życie studenckie na Śląsku 20 lat temu. Jak wyglądało? Zobacz archiwalne zdjęcia z lat 2002-2005. Może znajdziecie na nich siebie?

Nie tylko nauka, ale i zabawa

Jak naprawdę wygląda stereotypowe życie studenckie? Studia to dla wielu najlepszy czas w życiu. Funkcjonowanie żaków nie skupia się tylko na nauce, ale przede wszystkim na życiu towarzyskim, nowych znajomościach i dobrej zabawie. A okazji do niej nie brakowało. Do legend wielu akademików przeszły historie o wyrzucanych przez okno telewizorach, czy imprezach, na które ściągano pół miasta. Korytarzami płynęły rzeki alkoholu, a czasu na sen było jak na lekarstwo.

Często zabawa przenosiła się do kultowych klubów studenckich, których w Katowicach nie brakowało. Na Ligocie był to m.in. Straszny Dwór, zaś w centrum, na ulicy Teatralnej działał słynny Akant. To tutaj podobno odbyła się pierwsza próba Rawy Blues, tu powstało też Shakin’ Dudi. Bywał tu regularnie wielki Kyks. Droga między Wydziałem Nauk Społecznych, a katowickim dworcem sprawiała, że bywało tu sporo studentów. Wielu więc spóźniało się do domu, wielu też wprost z Akantu biegło na poranne zajęcia.