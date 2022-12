Życzenia na Boże Narodzenie 2022 po śląsku do starzików i kamratów. Oryginalne śląskie życzenia na Boże Narodzenie. Pobierz kartki za darmo

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas dla wielu z nas. To okres pojednania, pokoju i radości. Piękną Polską tradycją w tym szczególnym okresie jest tradycja składania życzeń bożonarodzeniowych. W wielu domach w województwie śląskim, gdzie rozbrzmiewa śląska godka składane są nie inaczej niż po Śląsku. Przygotowaliśmy specjalnie 15 bożonarodzeniowych kartek po śląsku byście mogli miło zaskoczyć swoich najbliższych, którzy na co dzień posługują się właśnie nim. Niech śląska godka niesie się w świat w ten świąteczny czas!

Zobacz świąteczne kartki po śląsku i zaskocz swoich bliskich!