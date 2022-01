Życzenia noworoczne 2022. Przepiękne życzenia na Nowy Rok są zabawne i śmieszne. Zobacz wierszyki SMS na Nowy Rok

ŻYCZENIA NOWOROCZNE SMS - Stary 2021 rok już minął, nowy 2022 przed nami. Życzymy Wam wszystkiego, co dobre. Wszystkiego, co uśmiechnięte. Wszystkiego, co daje szczęście. Znajdźcie w sobie uśmiech, a wszystko inne na pewno się ułoży.

arc PPG