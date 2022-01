Życzenia noworoczne 2022. Przepiękne życzenia na Nowy Rok złóż dzisiaj. Są zabawne i śmieszne. Zobaczcie wierszyki SMS 1 stycznia 2022

Oryginalne życzenia noworoczne, życzenia na Nowy Rok 2022Nowy rok dziś zaczynamy więc moc życzeń dla Was mamy: żyjcie w zdrowiu oraz szczęściu, niech się wiedzie wam w obejściu, niech Was zadowala praca, niech Wam się podniesie płaca. Radość niech zagości u Was, niech się Wam już wszystko uda. Na wakacje do Afryki, niech upływa w rytm muzyki życie wasze w nowym roku, byście dostąpili kroku następnemu sylwestrowi i kolejnemu rokowi.