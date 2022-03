Zygmunt Solorz chce zainwestować pół miliarda w Rybniku. W mieście chcą pozyskiwać zielony wodór ze... śmieci Barbara Kubica-Kasperzec

W Rybniku powstanie Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego, w którą planuje zainwestować spółka akcyjna ZE PAK. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE BKK Zobacz galerię (7 zdjęć)

Zygmunt Solorz, jeden z najbogatszych Polaków, zainwestuje poprzez jedną ze swoich spółek w Rybniku. Na terenach miejskich powstać ma Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego, w którą planuje zainwestować spółka akcyjna ZE PAK. Koszt inwestycji - na razie szacunkowy - to około pół miliarda złotych. W centrum planowane jest spalanie śmieci i odzyskiwanie z tego surowca zielonego wodoru. Ten ma być wykorzystywany w pierwszej kolejności do napędzania miejskich autobusów, a w przyszłości także do ogrzewania mieszkań i produkowania energii elektrycznej.