Żyła tuż za podium. Granerud mija Kubackiego... Skoki w Bad Mitterndorf. Zaczynamy loty w Kulm. WYNIKI Rafał Musioł

Konkursy w Bad Mitterndorf (HS235) to pierwsze zawody w lotach narciarskich w obecnym sezonie Pucharu Świata. Rywalizacja zaczęła się piątkowymi kwalifikacjami. Z piątki Polaków awans do konkursu wywalczyło czerech, ostatni okazał się największym pechowcem dnia. W sobotę najbliżej szczęścia był Piotr Żyła, za to Dawid Kubacki stracił pozycję lidera PŚ. Zapis relacji LIVE znajdziecie poniżej.