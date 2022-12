Żywa szopka w Leśniowie. W sanktuarium Matki Boskiej Leśniowskiej Opiekunki Rodzin powrócili do tradycji ZDJĘCIA Janusz Strzelczyk

W Sanktuarium Matki Boskiej Leśniowskiej paulini przygotowali żywą szopkę. W Leśniowie to powrót do tradycji po latach. Szopka została zbudowana w parku, przed wejściem do zespołu klasztornego. Jest tam tradycyjny żłóbek i figury świętej rodziny oraz żywe baranki, kozy, króliki, bażanty, pawie i alpaki.