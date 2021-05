Żywiec. Kino Janosik zaprasza na seanse pod chmurką. W Parku Habsburgów będzie można zobaczyć dwa filmy

– Od 15 maja można w plenery, więc Janosik wychodzi do Was. Zapraszamy Was na dwie magiczne, filmowe soboty w pięknej scenerii naszego żywieckiego Parku Habsburgów. Zabierzcie kocyki, ciepłą herbatę i dobry humor – zachęcają pracownicy Janosika.

W sobotę 15 maja o godz. 21.00 zostanie wyświetlony film „Oto my” w reżyserii Nira Bergmana. To historia jednoczesnego dorastania ojca i jego autystycznego syna oraz podróży, która odmieni ich życie. Aharon z oddaniem wychowuje swojego syna, Uriego. Żyją we dwóch, zanurzeni we własnej codziennej rutynie, tak bardzo różniącej się od świata, jaki znamy. Gdy Uri staje się formalnie dorosły, ma zamieszkać w specjalistycznym domu opieki. Czy jest na to gotowy?