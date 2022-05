Żywiec. Policja motorowodna gotowa do otwarcia sezonu. Jednostki pływające na dwóch śląskich jeziorach zostały już zwodowane

Policja w Żywcu gotowa do otwarcia sezonu wodnego

Jako że pogoda za oknem sprzyja wypoczynkowi nad wodą, policjanci z ogniw wodnych żywieckiej komendy również szykują się do otwarcia sezonu. 19 maja zwodowane zostały łodzie, które będą działać na dwóch jeziorach – Żywieckim i Międzybrodzkim. Sprzęt do pracy na zbiornikach wodnych przeszedł wcześniej niezbędne przeglądy techniczne i prace konserwacyjne. 20 maja to czas ostatnich testów obu łodzi, a od 21 maja policjanci rozpoczną sezon wodny, który potrwa kilka najbliższych miesięcy.

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu przypomina o zasadach bezpieczeństwa nad wodą

Funkcjonariusze policji apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Najlepiej korzystać z wyznaczonych miejsc kąpielowych, strzeżonych przez ratowników. Przed kąpielą należy zapoznać się ze znakami i instrukcjami na kąpielisku. Warto także zrobić rozeznanie w miejscu kąpieli i odkrywać je stopniowo. Skakanie do wody o nieznanej głębokości może doprowadzić do urazów, kalectwa, a nawet śmierci, podobnie, jak wchodzenie do wody pod wpływem środków odurzających. Mundurowi przypominają również, że zgodnie z obowiązującym prawem rodzice i opiekunowie prawni mają obowiązek stałej opieki nad dzieckiem do lat siedmiu.