Żywiec. Poważny wypadek na drodze S1. Rozbite cztery samochody, droga w kierunku Zwardonia jest nieprzejezdna

Żywiec – poważny wypadek na drodze S1 w kierunku Zwardonia

03 czerwca ok. godz. 15:00 doszło do poważnego wypadku na drodze S1. Rozbite są aż cztery samochodów. Zdarzenie miało miejsce na odcinku Bielsko-Biała – Żywiec niedaleko węzła łączącego S1 z drogą nr 946 prowadzącą do centrum Żywca. Ruch w kierunku Zwardonia został całkowicie zablokowany przez uszkodzone pojazdy. Należy spodziewać się, że utrudnienia potrwają do godzin wieczornych.

Jak ok. godz. 16:00 mówił młodszy kapitan Tomasz Kołodziej z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żywcu, w akcji biorą udział trzy zastępy straży pożarnej. Poinformował również, że według wstępnych ustaleń w zdarzeniu poszkodowane zostały cztery osoby, ich stan nie jest znany.

Aspirant sztabowa Mirosława Piątek z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu ok. godz. 17:30 podała więcej szczegółów zdarzenia. Sprawcą wypadku jest 25-letni kierowca audi, który uderzył w samochód stojący w korku, a następnie w kolejny pojazd, który zderzył się z jeszcze jednym samochodem w korku. Obrażenia w zdarzeniu odniósł sprawca wypadku i czworo pasażerów. Zostali przewiezieni do szpitala, nadal brak informacji o stanie poszkodowanych. Według informacji przekazanych przez Mirosławę Piątek wszyscy kierowcy, którzy brali udział w wypadku byli trzeźwi. Przyczyny zdarzenia nie są znane.