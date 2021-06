Żywiec. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych odbył się w Amfiteatrze pod Grojcem. Grali aż miło

Sosnowiec. Samochód zderzył się z karetką pogotowia ratunkowego. Kierowca osobówki trafił do szpitala

Sosnowiec. We wtorek, 8 czerwca, w dzielnicy Zagórze doszło do wypadku. Zderzyły się samochód osobowy oraz karetka. Kierowca samochodu trafił do szpitala.