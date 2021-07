Żywiecka policja przygotowała spot adresowany do kierowców: Twoja ostrożność to ich życie. Mocny! Zobaczcie JAK

Twoja ostrożność to ich życie - to hasło spotu profilaktycznego zrealizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w ywcu. Spot adresowany jest przede wszystkim do kierowców. Zamiarem policjantów było pobudzenie ich świadomości do tego, że wsiadając do samochodu są odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale za życie i zdrowie innych użytkowników dróg.