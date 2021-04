GKS Tychy - Radomiak Radom: Mecz urodzinowy LIVE, TRANSMISJA, ZAPOWIEDŹ

Mecz GKS Tychy - Radomiak Radom jest głównym punktem obchodów 50-lecia gospodarzy. Jego sportowa stawka jest jednak bardzo duża w kontekście walki o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. Początek wtorkowego meczu o godzinie 17.40.

GKS Tychy świętuje 50-lecie istnienia klubu. Głównym punktem jest mecz z Radomiakiem Radom, który przeniesiono z tej okazji z weekendu na wtorek o godzinie 17.40. Piłkarze Artura Derbina zagrają w nim w koszulkach retro.Radomiak w tabeli zajmuje trzecie miejsce, GKS Tychy piąte. Różnica wynosi zaledwie dwa punkty, ale radomianie rozegrali jeden mecz mniej. To oznacza, że stawka spotkania w kontekście walki o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy jest trudna do przecenienia.W ostatnich czterech meczach Radomiak odniósł cztery zwycięstwa i nie stracił gola.- Patrząc na ostatnie wyniki Radomiaka, to są cztery zwycięstwa i zero straconych bramek.Sędzią meczu GKS Tychy - Radomiak Radom będzie Sylwester Rasmus (Toruń).GKS Tychy - Radomiak Radom gdzie oglądać, transmisja, onlineTransmisję na żywo z meczu GKS Tychy - Radomiak Radom przeprowadzi Polsat Sport News, online Ipla.tv (płatną), a tekstową relację live dziennikzachodni.pl.