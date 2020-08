Informacje drogowe ze Śląska i województwa śląskiego. Utrudnienia na trasach, wypadki, remonty i objazdy

Nie tylko kierowcy są uczestnikami ruchu. W większości to ja siedzę za kierownicą. Co do prędkości (często zbyt wysokiej) - nie ma dyskusji - to kierowca daje d... Ale rowerzyści, którzy nie patrzą...rozwiń całość

Nie tylko kierowcy są uczestnikami ruchu. W większości to ja siedzę za kierownicą. Co do prędkości (często zbyt wysokiej) - nie ma dyskusji - to kierowca daje d... Ale rowerzyści, którzy nie patrzą gdzie i jak jadą to przekleństwo naszych dróg. Szczególnie w naszych małych miejscowościach i wsiach. Baby (chopy tyż) na kole po chlyb abo do masarni, abo do kościoła... zgroza!!! Po ćmoku, bez świateł, nawet bez odblasków, jedzie po chodniku i nagle ryp... już na drodze. Albo zeskakują z roweru... ehhh ludzie. MYŚLCIE!!!zwiń