Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 1:3 NA ŻYWO, LIVE, WYNIK Pojedynek medalistów

W ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy Pogoń szczecin zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Spotkanie na ciągle budowanym stadionie im. Floriana Krygiera rozpocznie się o godz. 17.30. Tutaj możecie śledzić relację live i wynik na żywo z meczu Pogoń - Raków.

Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa na żywo, live, wynik. Pojedynek medalistów

Jeszcze niedawno wydawało się, że mecz Pogoni z Rakowem będzie najciekawszym spotkaniem 30. kolejki PKO Ekstraklasy. Obydwa zespoły już wcześniej zapewniły sobie miejsca na podium i wszystko wskazywało na to, że właśnie to spotkanie zadecyduje o końcowym układzie na szczycie tabeli.W końcówce szczecinianom przydarzyła się jednak zadyszka.Mecz Pogoni z Rakowem będzie więc w tej sytuacji tylko przygrywką przed zaplanowaną po jego zakończeniu ceremonią dekoracji medalami obydwu drużyn. Częstochowianie po raz pierwszy w historii klubu odbiorą srebrne krążki, a szczecinianie, którzy po 20 latach znów staną na podium MP - brązowe.Nie znaczy to jednak wcale, że na boisku nie będzie emocji. Na stadion Floriana Krygiera po raz pierwszy zostaną wpuszczeni kibice,. 2 tysiące widzów będzie mogło zobaczyć dwie nowo wybudowane trybuny, a także podziękować zawodnikom za ten udany sezon.Raków świętować z e swoimi fanami planuje jutro w Częstochowie. Najpierw o godz. 18 drużyna Marka Papszuna wyruszy odkrytym autobusem w paradę po ulicach miasta, a na godz. 19 zaplanowano fetę na stadionie Rakowa, na którą wpuszczeni zostaną tylko fani, którzy odbiorą dziś w kasie klubu darmowe bilety Mecz Pogoń - Raków rozpocznie się dziś o godz. 17.30. Jego transmisję można będzie oglądać w Canal+ Sport w ramach Multiligi. Tutaj możesz śledzić relację live i wynik na żywo spotkania Pogoń - Raków.