Puszcza Niepołomice - GKS Tychy 0:1. Cenna wygrana i awans

Piłkarze GKS Tychy pokonali w wyjazdowym meczu Puszczę Niepołomice i awansowali na drugie miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi. Jedynego gola zdobył Maciej Mańka w 37 minucie.

Puszcza Niepołomice nie wygrała żadnego z czterech ostatnich meczów, a na gola czeka od miesiąca. W meczu z GKS Tychy faworytami będą walczący o awans do PKO Ekstraklasy goście.To trzynasty mecz tych zespołów w historii. Bilans jest zrównoważony - 4 wygrane GKS, 5 remisów i 3 zwycięstwa Puszczy. Tyszanie nie pokonali jednak Puszczy w żadnym z trzech ostatnich spotkań.To będzie szczególny mecz dla Wiktora Żytka, który do Tychów przeniósł się właśnie z Puszczy.- Czeka nas starcie na trudnym terenie. Musimy przede wszystkim uważać na stałe fragmenty gry - przestrzega zawodnik.Zwycięstwo tyszan da im awans w tabeli i przybliży ich do spełnienia marzeń o awansie do PKO Ekstraklasy.Sędzią meczu Puszcza Niepołomice - GKS Tychy będzie Marek Opaliński (Legnica).Transmisję na żywo online z meczu Puszcza Niepołomice - GKS Tychy przeprowadzi Ipla.TV, a relację tekstową live dziennikzachodni.pl.