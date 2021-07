Raków Częstochowa - Suduva Mariampol RELACJA LIVE Po historyczny sukces

W czwartkowym meczu II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy Raków Częstochowa zmierzy się z Suduvą Mariampol. Podopieczni Marka Papszuna o swój pierwszy awans do kolejnej rundy eliminacji europejskich pucharów powalczą w Bielsku-Białej. W pierwszym spotkaniu padł bezbramkowy remis. Relacja LIVE z meczu Raków Częstochowa - Suduva Mariampol na dziennikzachodni.pl. Początek o godz. 19:00.

RAKÓW - SUDUVA LIVE

RAKÓW CZĘSTOCHOWA - SUDUVA MARIAMPOL TRANSMISJA

Raków Częstochowa ma kolejny zastępczy dom. Po wielu miesiącach występów w roli gospodarza w Bełchatowie, piłkarze spod Jasnej Góry tym razem muszą poczuć się jak u siebie w Bielsku-Białej. To pod Klimczokiem zespół Marka Papszuna powalczy o kolejny w ostatnim czasie historyczny sukces. Po zajęciu miejsca na podium PKO Ekstraklasy, zdobyciu Pucharu i Superpucharu Polski czas na pierwszy awans do kolejnej rundy europejskich pucharów.Po remisie na Litwie w grę nie wchodzą kalkulacje - Raków musi wygrać, i to najlepiej w regulaminowym czasie gry, by zachować jak najwięcej sił na daleką podróż i ligowy mecz w Białymstoku. Zwłaszcza, że jeśli uda się wyeliminować Litwinów, już za tydzień do Bielska-Białej przyjedzie Rubin Kazań.- Zagramy gościnnie, ale cieszymy się, że w Polsce, na pięknym stadionie. Wiem, że klub zrobił wszystko, aby jutro przyjechała liczna rzesza naszych fanów. Liczę też na wsparcie miejscowych obserwatorów. Mam nadzieję, że będzie to dobre spotkanie i w naszym historycznym sezonie zrobimy kolejny krok do przodu - mówi trener Rakowa, Marek Papszun.W Mariampolu Raków nie zdołał wygrać, choć niemal przez cały mecz zdecydowanie przeważał. Problemem było rozgrywanie akcji w ataku pozycyjnym na nierównym boisku i niewielka liczba klarownych okazji do zdobycia bramki. Na polski zespół czyhało także niebezpieczeństwo w postaci groźnych kontrataków Litwinów. Podobnego obrazu meczu, z wyjątkiem stanu boiska, powinniśmy się spodziewać w Bielsku-Białej.- Spodziewaliśmy się przed meczem, że będziemy grać przeciwko silniejszej drużynie. Jesteśmy dumni z tego, jak się dziś zaprezentowaliśmy. Próbowaliśmy szukać momentów do strzele nia gola. Było to jednak trudne zadanie - mówił po pierwszym spotkaniu hiszpański trener Suduvy, Victor Basadre.Oprócz lepszej kondycji murawy, Rakowowi będzie sprzyjać także atmosfera na trybunach. W Beskidy z Częstochowy wybiera się liczna grupa kibiców, a klub zorganizował dla nich kilka autokarów, które zawiozą ich prosto pod stadion przy ulicy Rychlińskiego. Być może na trybunach pojawią się również fani futbolu z Podbeskidzia. Bielsko-Biała gościła już m.in. mistrzostwa świata do lat 20 czy mecze młodzieżowej reprezentacji Polski, ale po raz pierwszy będzie areną rywalizacji w europejskich pucharach.Spotkanie Raków - Suduva poprowadzą sędziowie z Malty, a głównym arbitrem będzie Trustin Farrugia Cann.Tekstowa relacja live z meczu Raków Częstochowa - Suduva Mariampol na dziennikzachodni.pl. Transmisja TV na żywo na kanale TVP Sport. Początek spotkania o godz. 19:00.