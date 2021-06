Zagłębie Sosnowiec - Górnik Łęczna 0:1 NA ŻYWO, LIVE, WYNIK. Sosnowiczanie pewni swego

W 33. kolejce Fortuna 1. Ligi Zagłębie Sosnowiec zmierzy się z Górnikiem Łęczna. Mecz na Stadionie Ludowym rozpocznie się o godz. 12.40 i sosnowiczanie przystąpią do niego pewni swego, bowiem utrzymanie na zapleczu PKO Ekstraklasa zapewniła im już wczorajsza porażka GKS Bełchatów. Tutaj możesz śledzić relację live i wynik na żywo spotkania Zagłębie Sosnowiec - Górnik Łęczna.

Piłkarze Zagłębia wczoraj pilnie nasłuchiwali wieści z Bełchatowa. GKS przegrał z GKS Jastrzębie i został zdegradowany do eWinner II ligi. Sosnowiczanie mogli więc odetchnąć pełną piersią, bo cel jakim było utrzymanie w Fortuna 1. Lidze został osiągnięty i zespół Kazimierza Moskala może na luzie przystąpić do niedzielnej potyczki z Górnikiem Łęczna.Spotkanie z drużyną z Lubelszczyzny będzie ostatnim meczem w tym sezonie na Stadionie Ludowym.Historia przemawia za Górnikiem, ale ostatnie mecze zdają się wskazywać na Zagłębie. Sosnowiczanie na końcu sezonu wreszcie się przebudzili i wygrali dwa ostatnie pojedynki nie tracąc w nich żadnej bramki za to strzelając aż siedem goli. Łęczna na finiszu rozgrywek notuje natomiast wyraźną zadyszkę. W dziewięciu ostatnich spotkaniach zespół trenera Kamila Kieresia nie zdołał odnieść zwycięstwa i wczoraj wypadł ze strefy barażowej spadając na siódme miejsce w tabeli.Zagłębie zagra z Górnikiem bez pauzującego za kartki Dawida Gojnego oraz kontuzjowanego Michała Masłowskiego. Do dyspozycji trenera Moskala będzie za to Nikolas Korzeniecki, który w poprzednim spotkaniu pauzował z powodu żółtych kartek. Tutaj możesz śledzić na żywo wynik i relację live z meczu Zagłębie Sosnowiec - Górnik Łęczna. Początek spotkania na Stadionie Ludowym o godz. 12.40.