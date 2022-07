100. Parkrun w Lesie Aniołowskim w Częstochowie. W jubileuszowym biegu wzięło udział ponad 100 biegaczy

Katowice: Odpust u Babci Anny, tak wystawcy przygotowują się do jarmarku na Nikiszu. Co nas dzisiaj czeka? Sprawdźcie PROGRAM IMPREZY

Na Nikiszowcu od samego rana słychać rwetes, to znak, że przygotowania do Odpustu u Babci Anny ruszyły pełną parą. Budowa jarmarku na Nikiszu potrwa do godz....