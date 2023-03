13. i 14. emerytura w 2023 roku. Kto otrzyma świadczenie? Jaka będzie wysokość? Sprawdź

Trzynasta emerytura - komu przysługuje?

Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Jestem jedną z bardziej istotnych form wsparcia finansowego dla seniorów. Trzynastka jest wypłacana od 2019 roku, a od 2020 została zagwarantowana ustawowo. Przyznaje się ją każdej osobie, która do 31 marca danego roku, jest uprawniona do:

emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,

renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Warto nadmienić, że dodatkowe roczne świadczenie w postaci "trzynastki" nie przysługuje temu, kto ma zawieszone prawo do świadczeń na dzień 31 marca danego roku.