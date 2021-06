138 interwencji straży pożarnej po gwałtownych burzach w woj. śląskim. Najwięcej w okolicach Raciborza i Rybnika

Pogoda w sobotę, 12 czerwca, na terenie województwa śląskiego była wyjątkowo zmienna. Choć w wielu miejscach do południa panował upał, to w ciągu kilkunastu minut niebo przysłaniały gęste chmury. Wówczas zaczynały gwałtowne ulewy i burze, którym miejscami towarzyszył grad.

- Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotny deszcz, a na wschodzie burze. W czasie burz prognozowana suma opadu do 15 milimetrów. Temperatura maksymalna od 15 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny w porywach do 60-65 kilometrów na godzinę. Wysoko w górach do 90 kilometrów na godzinę - podaje IMGW.