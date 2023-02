183 lokale w promocji w 13 miastach – dobry moment na złapanie okazji mieszkaniowej!

Mieszkania objęte akcją dostępne są w ramach 20 inwestycji zlokalizowanych na terenie: Bydgoszczy, Gdańska, Gliwic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Siewierza, Sosnowca, Torunia, Tychów, Warszawy, Wieliczki i Wrocławia. Co wchodzi w skład pakietu bonusów? Decydując się na zakup lokalu w aktualnej promocji można liczyć m.in. na rabat w cenie, smart home w wersji premium, jedno lub dwa miejsca postojowe, a także ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu albo pobytu w szpitalu. Oszczędności sięgają nawet 188 tys. zł!

- Nowa promocja Grupy Murapol to idealna okazja do zakupu mieszkania na bardzo korzystnych warunkach. Dlaczego warto z niej skorzystać? Oferujemy nie tylko atrakcyjne pakiety bonusów – nasze inwestycje znajdują się w pożądanych lokalizacjach z rozwiniętą lub sukcesywnie rozwijaną infrastrukturą miejską. W pobliżu osiedli można znaleźć liczne punkty handlowo-usługowe, przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe, a także miejskie zieleńce, które zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nasi klienci mają również pewność, że zamieszkają w nowoczesnych obiektach, wyposażonych w szereg proekologicznych rozwiązań. Instalacja Home Management System umożliwia korzystanie ze smart home – to technologia automatyki mieszkaniowej, która pozwala na zdalne, ale także manualne zarządzanie oświetleniem, zaworami wody, energią i ogrzewaniem. Pakiet eco obejmuje także w standardzie każdego mieszkania filtry antysmogowe, zabezpieczające lokatorów przed zanieczyszczeniami, alergenami, kurzem, a nawet owadami. Dodatkowo, na terenie większości naszych inwestycji montowane są stacje ładowania samochodów elektrycznych i stojaki rowerowe, a także energooszczędne oświetlenie LED w częściach wspólnych – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.