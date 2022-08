A gdy się zejdą, raz i drugi: mężczyzna z przeszłością, kobieta po (niedawnych) przejściach…

Czy ten tercet scenariuszowy nie przesadził z fabułą? Fabuła jak fabuła, ale wykonanie rodzi we mnie wiele wątpliwości. Jednym zdaniem: „Na chwilę, na zawsze” to historia romansu dwojga piosenkarzy: mężczyzny z przeszłością - Borysa i kobiety - Poli - po (niedawnych) przejściach. Pola jest dwudziestokilkuletnią gwiazdą piosenki za którą szaleją fani na jej koncertach, Borys jest instruktorem od muzyki w ośrodku leczenia uzależnień, gdzie trafia Pola. I jak nietrudno się domyśleć, rodzi się między nimi uczucie. Schemat? Oczywiście, ale zależy jak jest „podany”. Ale po kolei…

Zbliżenie na lico artystki w garderobie, spocona, umalowana twarz, po której płyną łzy. To chwilowa (łyk, a raczej stały „ciąg” - dla kurażu?) przerwa w występie Poli. Do drzwi dobija się ojciec, jednocześnie jej menadżer: „Dziecko, co się z tobą dzieje? Weź się w garść, fani na ciebie czekają”. Pola pociąga kolejny łyk z butelki, wychodzi na scenę, śpiewa, wzbudzając aplauz na widowni. Później, po koncercie, pociąga jeszcze wielokroć, wsiada do samochodu i staje się to, co musi się stać: doprowadza do wypadku samochodowego w którym ciężko ranne zostają kobieta z małym dzieckiem.