Ambasadorka MŚ Iwona Niedźwiedź chce sprawić, by Śląsk znów pokochał piłkę ręczną ROZMOWA

Ambasadorka MŚ Iwona Niedźwiedź chce sprawić, by Śląsk znów pokochał piłkę ręczną

Gratulujemy zaszczytnej roli ambasadora najważniejszej imprezy w ponad 100-letniej historii polskiego szczypiorniaka.

To dla mnie ogromny zaszczyt, zwłaszcza że jestem pierwszą kobietą w historii polskiej piłki ręcznej, która jest ambasadorem męskiego turnieju. W Skandynawii jest to naturalne, ale u nas przecieram szlaki i bardzo się z tego cieszę.

Biało-Czerwoni nie są zaliczani do faworytów styczniowego turnieju. Na co możemy liczyć ze strony przebudowanej kadry trenera Patryka Rombla?

Nie jesteśmy kandydatem do medali, ale gramy na własnym terenie i wiemy jak to pomaga drużynie. Liczymy, że w tym turnieju publiczność będzie naszym przysłowiowym ósmym zawodnikiem, a nasza reprezentacja pomoże odbudować piłkę ręczną w naszym kraju i sprawić, że Polacy na nowo pokochają tę dyscyplinę sportu, bo ona ma bardzo wiele do zaoferowania. Aby tak się stało nasza kadra musi w tym turnieju walczyć od pierwszej do ostatniej minuty każdego meczu. Nawet jeśli jej się noga powinie, ale kibic będzie widział, że zawodnicy zostawili na boisku serce, to jest w stanie wiele wybaczyć. Światowa czołówka jest bardzo wyrównana, a to jest tylko sport, który potrafi nieść ze sobą wiele niespodzianek, co ostatnio pokazali chociażby nasi koszykarze.