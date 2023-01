Ambasadorzy MŚ Sławomir Szmal i Iwona Niedźwiedź spotkali się z dziećmi w SP 42 w Sosnowcu ZDJĘCIA Jacek Sroka

Lucyna Nenow / Polska Press

4 stycznia do Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu zawitali niezwykli goście. Placówkę przy ul. Prusa odwiedzili ambasadorzy mistrzostw świata piłkarzy ręcznych w Katowicach Sławomir Szmal i Iwona Niedźwiedź zachęcając dzieci do wybrania się na mecze do Spodka. MŚ rozpoczną się 11 stycznia spotkaniem Polska - Francja w legendarnej katowickiej hali. Zobaczcie zdjęcia z SP nr 42 z Sosnowca.