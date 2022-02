Amerykański sen czy amerykański koszmar? Uważaj na oszustów w sieci!

W ostatnim czasie coraz częściej można spotkać się z oszustwem na amerykańskiego żołnierza, które na początku wygląda bardzo niewinnie, natomiast może przerodzić się w wyłudzenie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Schemat zwykle wygląda bardzo podobnie: na portalu społecznościowym lub randkowym otrzymuje się wiadomość od mężczyzny, który rzekomo jest nami zainteresowany, pyta o status związku, powoli przechodząc do kolejnych pytań. Przedstawia się jako żołnierz amerykańskiej armii przebywający na misji w Syrii bądź innym kraju, w którym prowadzone są działania.

Następnie wkracza gra emocjami ofiary. By stworzyć pierwszą więź z rozmówczynią, jedno z rodziców „żołnierza” - jak mówi - pochodzi z polski. Zazwyczaj jest to matka. Niestety, w młodym wieku stał się sierotą, a on sam wychowywał się u dalszej rodziny. Jednak by jeszcze bardziej chwycić za serce, oszust przedstawia się jako samotny ojciec, zazwyczaj wdowiec lub rozwodnik, który ponownie próbuje ułożyć sobie życie. By oszustwo wydało się wiarygodne, osoba podająca się za żołnierza armii zaczyna opowiadać historie o swoim życiu, o swoich marzeniach i celach na przyszłość kreując się na idealnego mężczyznę. Głównym celem jest wzbudzenie zaufania, zaangażowania ofiary w fikcyjny związek. Bardzo szybko, od strony oszusta padają słowa „moja kochana”, „moja miłości” itp. W wielu przypadkach takie relacje nie rozwijają się szybko, oszuści tworzą je przez wiele tygodni, wysyłając bardzo dużo zdjęć i bardzo chętnie opowiadając wymyślone historie o swoim życiu. Wszelkie rozmowy audio czy wideo nie są możliwe przez kontrolę urządzeń przez amerykański rząd co staje się idealną wymówką. W teorii wszystko układa się w całkiem logiczną całość, a rozmowy z mężczyzną, który wydaje się być marzeniem pochłaniają coraz więcej czasu.