Arkadiusz Moryto po meczu MŚ ze Słowenia: Sprawiliśmy ogromny zawód kibicom ZDJĘCIA

Arkadiusz Moryto po meczu MŚ ze Słowenia: Sprawiliśmy ogromny zawód kibicom

- Sprawiliśmy ogromny zawód kibicom tym co dzisiaj zaprezentowaliśmy w Spodku. Zaprezentowaliśmy się źle na boisku praktycznie w każdym aspekcie gry. W żadnym elemencie nie graliśmy w tym meczu dobrze. Niby wszystko wiedzieliśmy o rywalach. Znaliśmy ich słabe i mocne strony, a jednak wykonanie w naszym wydaniu zawiodło - powiedział Arkadiusz Moryto po meczu ze Słowenią.

- Graliśmy przed własną publicznością i bardzo dziękuję kibicom za to, że mimo tego, co dziś pokazaliśmy, zostali z nami do końca. Wyłał się na nas kubeł zimnej wody, bo przegraliśmy mecz ze Słowenią dziewięcioma bramkami. Kiedy się goni wynik gra się dużo trudniej, jest presja czasu i na boisku trzeba być bezwzględnym wykorzystując wszystkie sytuacje, by móc odrabiać straty, a my tego nie zrobiliśmy - stwierdził skrzydłowy reprezentacji Polski, który był jej najskuteczniejszym zawodnikiem rzucając Słoweńcom sześć bramek.