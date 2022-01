Bez prądu w śląskim. Gdzie 16.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Stroma, Dąbka, Bohaterów Westerplatte, Pola, Krakowska od nr 10 do ul. Dygasińskiego, Romanowicza,

17.01 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ul. Pliszek od ul. Górskiej do nr 15, Górska od nr 75,76 i 81a,87,89 do nr 130,125, Wspólna od ul. Górskiej do nr 78,91, Pikowa, Jeleniowa od ul. Górskiej do nr 7,15, Bierna do nr 6,6a od ul. Górskiej, Błońska od ul. Górskiej do nr 9,10, Zawodzie nr 9h, 9f, Przepiórek od ul. Górskiej,

17.01 od godz. 8:30 do 11:30

Czechowice Dziedzice ulica Świerkowicka nr 42G, 42F,

18.01 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Młynówka od ul. Komorowickiej do nr 22, Inżynierska, Śliska, Komorowicka od ul. Mazańcowickiej do nr 277 i do nr 328,

18.01 od godz. 8:30 do 14:00